Значимые итоги в сфере строительства за год назвал Борис Елкин

11:08, 26 мая 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин назвал значимые итоги 2022 года в сфере строительства, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Началось строительство дома на 198 квартир, который позволит расселить более 50 аварийных домов. Обеспечение детей-сирот жильем - одна из наших приоритетных задач. Помимо покупки готовых квартир в новостройках и на вторичном рынке, в 2022 году приступили к реализации пилотного проекта по строительству малоэтажных домов для детей-сирот. Первые пять таких домов на девять квартир появятся в районе Любятово», - отметил Борис Елкин.

По его словам, при поддержке правительства Псковской области продолжилась реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь». По ее итогам в центре города появится многофункциональное культурное пространство, где будут проходить выставки, конференции и кинопоказы.

«Город Псков продолжает расти и застраиваться. Это требует увеличения пропускной способности существующих и строительства новых инженерных сетей. Так, в микрорайоне Сиреневый в прошлом году началось строительство магистральных сетей ливневой канализации и внутриквартальных инженерных сетей. На улице Линейной реконструировали канализационную насосную станцию», - продолжил глава Пскова.

Также в городе приступили к разработке проекта реконструкции участка ливневой канализации на улице Инженерной. Помимо этого, для улучшения качества воды, поставляемой из подземного водозабора на улице Леона Поземского, началось строительство станции умягчения воды.

«Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершилась масштабная реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, отремонтированы участки Рижского проспекта и улицы Труда, начались реконструкция Троицкого моста и капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса», - подчеркнул Борис Елкин.

Он также добавил, что досрочно приведены в порядок улицы Майская, Светлая и Хвойная. С опережением на год проводился ремонт на улицах Индустриальной, Новаторов и Евлентьева.

Кроме того, в 2022 году началось проектирование реконструкции Гаражного проезда, улицы Ипподромной, Красноармейской и Ольгинской набережных, строительства новых дорог в микрорайонах Павшино-Силово-Медведово, Солоново и Учхоз.

«Благодаря своевременному проведению конкурсных процедур с начала дорожного сезона в текущем году стартовал ремонт улиц Коммунальной, 128-й Стрелковой Дивизии, Новгородской, Солнечной, Лепешинского. Заключены контракты на ремонт улиц Николая Васильева, Харченко, Дновской, Спартака, Торфяной», - заключил глава Пскова.