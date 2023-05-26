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Общество

Ещё два ТОС создадут в Пскове

Два новых территориальных общественных самоуправления (ТОС) «Генерала Маргелова, 11» и «Рижский 60» появятся в Пскове. За установление границ их территорий проголосовали депутаты Псковской городской Думы на 11-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Отметим, что новые территориальные общественные самоуправления созданы по инициативе граждан, проживающих в этих домах. Деятельность этих ТОС будет осуществляться в пределах территорий этих многоквартирных домов.

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