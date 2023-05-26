Движение автобусов изменится в Пскове из-за проведения ралли

12:15, 26 мая 2023, ПАИ

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 27 мая с 13:00 до 17:00 на период проведения в Пскове 3-го этапа чемпионата России и 2-го этапа Кубка Содружества по ралли «Уралхим Псков - 2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Автобусы маршрутов № 4, 17, 116 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую, улицу Льва Толстого с выездом на улицу Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобус маршрута № 116, работающий по маршруту площь Ленина – Тямша – площь Ленина, начнёт работу с остановки «Магазин Маяк».

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья проследуют по улице Коммунальной, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов № 115, 122, 126, 130 с автовокзала поедут по улице Советской, площади Победы (с остановкой), через дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов № 30, 118, 114, 121, 124, 127,142 проследуют через мост Александра Невского в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 поедут по улице Леона Поземского с поворотом на улицу Труда, по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 11 проследуют с улицы Звездной по улице Труда до улицы Текстильной, по улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 8, 8А поедут через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской, площади Победы, улице Яна Райниса. Для рейсов без захода на вокзал (по установленному расписанию) время отправления от вокзала будет соответствовать времени отправления от остановки «Площадь Ленина».

Автобус маршрута № 19 от цементного склада проследует через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской через площадь Победы на цементный склад.

Автобус маршрута № 207 Псков - Печоры (экспресс) рейсом от автовокзала на 13.35 проследует по улице Вокзальной, улице Советской, через площадь Победы, по улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 139 от улицы Текстильной следует по улице Новосёлов, улице Звёздной, по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой, с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту, (остановки «12 школа» и «Детский парк» отменяются).

Перевозка пассажиров по маршруту № 22 в указанный период времени не осуществляется.