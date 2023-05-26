Задержаны ещё трое участников нападения на псковских десантников в 2000 году

14:02, 26 мая 2023, ПАИ

Сотрудники ФСБ задержали ещё троих бывших членов банд Басаева и Хаттаба, виновных в гибели псковских десантников. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР) граждан России: Анзора Батырова 1980 г. р., Асланбека Казанчева 1971 г. р. и Таймураза Накусова 1979 г. р., входивших в так называемый кабардинский джамаат.

Анзора Батырова, Асланбека Казанчева и Таймураза Накусова задержали во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО в городе Баксане, Чегеме и сельском поселении Нартан Чегемского района КБР соответственно и доставили в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России, а также избрания меры пресечения.

Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех участников вооруженного нападения бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба в феврале 2000 года на псковских десантников, в результате которого погибли 84 военнослужащих.