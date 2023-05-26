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Политика

Со Шнуром или без Шнура: готовится к эфиру 114-й выпуск «Псковского телеграма»

На этой неделе в Псковской области были зафиксированы новые случаи вандализма, в том числе с участием животных. В Пскове – хорошие новости. Наконец в городе появится новый фонтан, да ещё какой! Тем временем глава Пскова Борис Елкин чётко и по существу отчитался о работе городской администрации. Игорь Романов от «Партии Роста» всё ещё не исключает «зашнуровать» регион на выборах, но эксперты настроены куда более реалистично. Об этом, а также о новых кадровых назначениях, куклах на руку, клещах и осах – в новом, 114-м выпуске «Псковского телеграма».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте ПАИ и в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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