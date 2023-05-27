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Общество

Борис Елкин поздравил работников библиотек с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников библиотечной сферы с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин

«Вы представители одной из самых древних и интеллектуальных профессий. Спасибо за то, что воспитываете, развиваете, направляете и совершенствуете! Пусть в библиотеках всегда будут юные и взрослые читатели, а книги никогда не простаивают на полках!» — подчеркнул он.

Он напомнил, что Централизованная библиотечная система Пскова — это 11 библиотек в разных частях города. Три из них работают с детьми.

Благодаря нацпроекту «Культура» две библиотеки были модернизированы и стали модельными. В этом году к ним присоединится и Центр детского чтения.
 

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