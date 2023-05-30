Мужчина подозревается в избиении соседа со смертельным исходом в Усвятах

08:59, 29 мая 2023, ПАИ

Мужчина подозревается в умышленном причинении соседу тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом в Усвятах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Так, 26 мая 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одном из домов в посёлке Усвяты тела 34-летнего хозяина с телесными повреждениями в области головы.

По предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадавший скончался в результате черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 29-летний местный житель, который 25 мая 2023 года, полагая, что потерпевший распускает ложные слухи в отношении его близких, пришел к нему, чтобы выяснить отношения. В ходе конфликта на улице он нанес потерпевшему множество ударов руками в область головы.

С полученными телесными повреждениями мужчина дошел до дома, где вскоре скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.