Псковичку осудили за призывы к террористической деятельности в интернете

09:27, 29 мая 2023, ПАИ

Псковичку осудили за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Представители ведомства пресекли незаконную деятельность женщины. Установлено, что псковичка в публикациях, размещённых в открытом доступе на её странице в социальной сети «ВКонтакте», публично призывала к совершению насильственных действий в отношении первых лиц государства, сотрудников правоохранительных структур, к выступлению в форме мятежа, восстания для смены государственной власти.

Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.