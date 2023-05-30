Неизвестные подожгли контейнерную площадку в Псковском районе

16:06, 29 мая 2023, ПАИ

Поджог контейнерной площадки совершили неизвестные в деревне Писковичи Псковского района, в результате чего было уничтожено шесть мусорных баков. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Поиском виновных занимаются правоохранительные органы.

Регоператор также напомнил, что за порчу контейнеров возможно привлечение не только к административной, но и к уголовной ответственности по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167, 214 УК РФ, а в случае хищения – по статьям 158, 161 УК РФ.