Неизвестные подожгли контейнерную площадку в Псковском районе
Поджог контейнерной площадки совершили неизвестные в деревне Писковичи Псковского района, в результате чего было уничтожено шесть мусорных баков. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Поиском виновных занимаются правоохранительные органы.
Регоператор также напомнил, что за порчу контейнеров возможно привлечение не только к административной, но и к уголовной ответственности по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167, 214 УК РФ, а в случае хищения – по статьям 158, 161 УК РФ.
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