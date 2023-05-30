Водитель госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в Струго-Красненском районе
В Струго-Красненском районе на 3-м километре автодороги от Струг Красных в сторону Плюссы водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».
В результате ДТП водитель госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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