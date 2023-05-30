Водитель госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в Струго-Красненском районе

20:11, 29 мая 2023, ПАИ

В Струго-Красненском районе на 3-м километре автодороги от Струг Красных в сторону Плюссы водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП водитель госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.