Акция «Цветы жизни» прошла в Порховском районе

20:54, 29 мая 2023, ПАИ

В преддверии Дня защиты детей по инициативе Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области в Порхове прошла акция «Цветы жизни». Об этом ПАИ рассказала редакция газеты «Порховский вестник».

Данная акция проходит в Псковской области пятый год подряд, она стала традиционной и полюбилась жителям региона. В прошлом году в акции приняло участие более 1000 человек. Акция организована членом Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области Анжеликой Зубцовой и общественным помощником при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области в Порховском районе Татьяной Николаевой.