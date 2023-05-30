Акция «Цветы жизни» прошла в Порховском районе
В преддверии Дня защиты детей по инициативе Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области в Порхове прошла акция «Цветы жизни». Об этом ПАИ рассказала редакция газеты «Порховский вестник».
Данная акция проходит в Псковской области пятый год подряд, она стала традиционной и полюбилась жителям региона. В прошлом году в акции приняло участие более 1000 человек. Акция организована членом Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области Анжеликой Зубцовой и общественным помощником при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области в Порховском районе Татьяной Николаевой.
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