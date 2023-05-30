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Общество

Второй этаж провалился на первый в посёлке Заплюсье

Сегодня утром в пос. Заплюсье в доме № 3 на ул. Римского-Корсакова произошло обрушение потолочного перекрытия квартиры на втором этаже. Об этом сообщила редакция газеты «Плюсский край».

Фото газеты «Плюсский край»

Пожилая пенсионерка чудом не пострадала, успев выйти из комнаты до того, как обвалился потолок. По словам хозяев квартиры, проживающих в этом доме с 1984 года, регулярно в течение многих лет случались протечки крыши при таянии снега. Деревянные конструкции отсыревали, подвергались гниению, и сегодня настал предел прочности перекрытия здания, построенного в 1957 году.

Фото газеты "Плюсский край"

Комментарий органов власти к данному факту будет опубликован позже, пока ещё решение относительного этого дома не принято.

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