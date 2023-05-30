Глава Островского района пообщался со студентами ПсковГУ

23:52, 29 мая 2023, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров пообщался со студентами ПсковГУ. Об этом сообщила редакция газеты «Островские вести» со ссылкой на главу муниципалитета.

Студенты ПсковГУ в качестве учебного задания разработали концепции социально-экономического развития нескольких муниципалитетов Псковской области. Этот полезный проект был организован под эгидой правительства региона.

«Мне и моим коллегам — главам районов — было интересно посмотреть, на что делает ставку и какие векторы развития видит молодёжь. Уверен, ребятам были полезны наши практические советы и некоторые корректировки их работ», — отметил глава Островского района.

Идею объединить практикующих специалистов и молодых ребят с современным видением перспектив Дмитрий Быстров считает хорошей. «Хочу надеяться, что эти ребята применят все свои таланты для развития нашего региона», — подытожил глава района.



