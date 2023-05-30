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Политика

Глава Островского района пообщался со студентами ПсковГУ

Глава Островского района Дмитрий Быстров  пообщался со студентами ПсковГУ. Об этом сообщила редакция газеты «Островские вести» со ссылкой на главу муниципалитета. 

Студенты ПсковГУ в качестве учебного задания разработали концепции социально-экономического развития нескольких муниципалитетов Псковской области. Этот полезный проект был организован под эгидой правительства региона. 

Фото газеты «Островские вести»

«Мне и моим коллегам — главам районов — было интересно посмотреть, на что делает ставку и какие векторы развития видит молодёжь. Уверен, ребятам были полезны наши практические советы и некоторые корректировки их работ», — отметил глава Островского района. 

Идею объединить практикующих специалистов и молодых ребят с современным видением перспектив Дмитрий Быстров считает хорошей. «Хочу надеяться, что эти ребята применят все свои таланты для развития нашего региона», — подытожил глава района.


 

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