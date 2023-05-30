Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области

12:06, 30 мая 2023, ПАИ

В связи с проведением ремонтных работ на объектах инфраструктуры Октябрьской железной дороги с 1 по 5 июня изменяется расписание пригородных поездов в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Так, с 1 по 5 июня изменится расписание поезда № 6508 Псков – Луга: до станции Струги Красные согласно расписанию, далее Струги Красные в 19:06 – 19:07, Плюсса в 19:39 – 19:40, Лямцево в 19:56 – 19:57, Серебрянка в 20:11 – 20:12, Луга в 20:40.

3 июня изменится расписание поезда № 6556 Псков – Луга, отправление в 9:00, Любятово в 9:07 – 9:08, Торошино в 9:31 – 9:32, Молоди в 9:48 – 9:49, Новоселье в 10:04 – 10:05, Лапино в 10:14 – 10:15, Владимирский Лагерь в 10:23 – 10:24, Струги Красные в 10:31 – 10:40, Плюсса 11:11 – 11:13, Лямцево в 11:29 – 11:30, Серебрянка в 11:45 – 11:46, Луга в 12:15.

4 июня изменится расписание поезда № 6556 Псков – Луга до станции Струги Красные согласно расписанию, далее Струги Красные в 10:11 – 10:13, Плюсса в 10:44 – 10:46, Лямцево в 11:02 – 11:03, Серебрянка в 11:18 – 11:19, Луга в 11:48.

Актуальная информация о расписании пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «СЗ ППК», на сайтах АО «СЗ ППК» OfRas_SZPPK@orw.ru, Яндекс www.rasp.yandex.ru, ТУ-ТУ www.tutu.ru.