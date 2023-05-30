Игорь Дитрих станет гостем программы на «Серебряном дожде»
Заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих станет гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3) сегодня, 30 мая, в 14:00.
Темы для обсуждения:
- оценка социальной политики в Псковской области.
- предстоящие губернаторские выборы и их легитимность: в чём разница между «единственный» и «первый»?
- почему молодёжь хочет подниматься по карьерной лестнице, а не пользоваться лифтом?
- нужна ли школьникам НВП?
- чем отвечать на геноцид русскоговорящих в соседней Латвии?
- как муниципалитетам можно привлекать сотни миллионов сверх бюджета?
- главы муниципальных округов и при чем тут «эффект хозяина»?
Об этом и многом другом – в 14:00 с Игорем Дитрихом на «Серебряном дожде». Видеотрансляция программы – в группе Псковского агентства информации в «ВКонтакте».
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