Свыше 100 вопросов рассмотрели на социальном комитете Псковского областного Собрания

14:39, 30 мая 2023, ПАИ

Свыше 100 вопросов рассмотрено на социальном комитете областного Собрания депутатов за 2022 и период 2023 года, разобрано более 50 законопроектов. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3).

«Отчёт правительства и отчёт губернатора – это знаковая точка в каждом году. И мы, и оппоненты ждут этот доклад с большим интересом. Знаем, что будет доложено много хороших цифр, будут озвучены и нерешённые проблемы, и поставлены вопросы и проблемы на будущее и перспектива развития. Думаю, доклад затронет внимание всего населения Псковской области, и, конечно, будут заданы вопросы, как удобные, так и неудобные», – подчеркнул Игорь Дитрих.

Он отметил, что бюджет региона, работа правительства и губернатора носят прежде всего социальный характер. «Я, как председатель социального комитета, тоже вносим определённую лепту в это», – подчеркнул гость студии.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с отчётом перед областным Собранием 1 июня.