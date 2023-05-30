Дорожки и песчаное покрытие обустроят на двух площадках в Пскове

20:59, 30 мая 2023, ПАИ

В двух локациях-победителях прошлогоднего конкурса по благоустройству голосования сейчас идут работы, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

На улице Госпитальной, 15 обустраивают дорожки и песчаное основание для будущей площадки. На Октябрьском проспекте, 21 тоже приступили к подготовке участка и завезли материал для покрытия.

Глава города также отметил, что жители микрорайона Овсище уже осваивают новую детскую площадку на берегу Великой в районе улицы Отрадной. Игровой комплекс, воркаут, качели — эти и другие элементы появились здесь благодаря местным активистам, которые предложили территорию для благоустройства, а потом все дружно проголосовали за неё на сайте.

«Комфортные условия для отдыха горожан создаём в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В следующем году по этой программе оборудуем три спортивные площадки и разработаем проект благоустройства сквера. Территории снова выбираем путём голосования. Оно завершается завтра, и у вас ещё есть шанс повлиять на его итоги!» — напомнил Борис Елкин.