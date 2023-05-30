Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дорожки и песчаное покрытие обустроят на двух площадках в Пскове

В двух локациях-победителях прошлогоднего конкурса по благоустройству голосования сейчас идут работы, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

На улице Госпитальной, 15 обустраивают дорожки и песчаное основание для будущей площадки. На Октябрьском проспекте, 21 тоже приступили к подготовке участка и завезли материал для покрытия.

Глава города также отметил, что жители микрорайона Овсище уже осваивают новую детскую площадку на берегу Великой в районе улицы Отрадной. Игровой комплекс, воркаут, качели — эти и другие элементы появились здесь благодаря местным активистам, которые предложили территорию для благоустройства, а потом все дружно проголосовали за неё на сайте.

«Комфортные условия для отдыха горожан создаём в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В следующем году по этой программе оборудуем три спортивные площадки и разработаем проект благоустройства сквера. Территории снова выбираем путём голосования. Оно завершается завтра, и у вас ещё есть шанс повлиять на его итоги!» — напомнил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 мая 2023

Лучших библиотекарей Печорского района наградили грамотами
30 мая 2023

Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса
30 мая 2023

Велосипедисты состязались на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Великих Луках
30 мая 2023

Дорожки и песчаное покрытие обустроят на двух площадках в Пскове
30 мая 2023

Пятиклассники Бежаницкой школы сходили в поход на Богдановский пруд

30 мая 2023

Фасад исторического здания отремонтируют в Печорах

30 мая 2023

Выставка столярных инструментов из музейного фонда представлена в администрации Струг Красных

30 мая 2023

Фирдус Алиев – о Михаиле Ведерникове: Кандидат обладает одним из высочайших рейтингов среди губернаторов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...