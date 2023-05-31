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Общество

Письмо с фронта передали в дар псковскому музею

В Псковский музей-заповедник обратилась Любовь Чернышева, которая, исполняя волю своей подруги, передала письмо с фронта, датированное 1941 годом, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Весточка из партизанского отряда предназначалась матери подруги. В письме содержалась печальная весть о смерти мужа и отца.

Любовь Чернышева рассказала, что её подруга Светлана Павлова (Богданова) родилась в Пскове 7 июня 1941 года. Её отец Устин Михайлович Богданов во время Великой Отечественной войны ушёл в партизаны, но уже в сентябре 1941 года был тяжело ранен и умер от заражения крови.

Письмо написала однополчанка Устина Богданова. Она сообщила, что боец подорвался на мине, выполняя боевое задание в тылу врага. Его похоронили вместе с двумя партизанами в братской могиле. Обращаясь к жене погибшего солдата, автор письма завещала рассказать дочери о том, что её отец «был партизаном Великой Отечественной войны и погиб в борьбе за нашу Родину».

Вместе с письмом в дар музею были переданы свидетельства о рождении супруги и дочери Устина Богданова, фотография его жены. Принимая документы, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поблагодарила дарительницу за неравнодушное и трепетное отношение к просьбе подруги.

«Я убеждена, что за каждым документом и фотографией времён Великой Отечественной войны скрываются интересные истории и судьбы людей, которые своим трудом, ратным подвигом на полях сражений или в тылу ковали победу. И наш долг — помнить об этом, собирать свидетельства этих подвигов и доносить историческую правду до наших граждан», — подчеркнула Светлана Мельникова.

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