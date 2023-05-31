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Общество

Умер депутат Госдумы от «Единой России»

На 63-м году жизни умер депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виктор Зубарев. Обстоятельства смерти пока неизвестны, сообщает РБК.

В разные годы он был красноярским вице-премьером, возглавлял региональный Минэк, а также несколько раз становился депутатом заксобрания и Госдумы.

«Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю», – сообщил РБК депутат Юрий Швыткин.

Зубарев родился в Ужуре 20 февраля 1961 года, окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы (РАНХиГС). В 1997-2007 годах он был депутатом заксобрания Красноярского края.

Депутатом Госдумы он впервые стал в 2007 году, был членом комитета по науке и наукоемким технологиям, зампредседателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В 2011-2012 годах Зубарев снова стал депутатом заксобрания Красноярского края, возглавлял комитет по промышленности и вопросам жизнеобеспечения, затем до 2014 года был депутатом Госдумы. В течение двух лет после этого он был вице-премьером правительства Красноярского края, министром экономического развития региона. В Госдуму Зубарев вернулся в 2016 году.

В сентябре 2021 года переизбрался в парламент от края, депутат входил в комитет по бюджету и налогам.

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