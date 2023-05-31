Как в Пскове борются с вандализмом, обсудят на «Серебряном дожде»

12:54, 31 мая 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 31 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Александра Машкарина и Елены Лешкиной станет заместитель начальника – начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин.

Как удалось поймать вандалов, разгромивших туалет в парке Строителей? Какое наказание им грозит? Какие объекты чаще всего страдают от вандализма? Помогают ли камеры вычислять преступников? Где уже работает система видеонаблюдения, а где камеры ещё только планируется установить? Какие преступления чаще всего совершаются в Пскове?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».