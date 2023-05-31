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Общество

Представитель МИД РФ в Пскове объяснил внимание России к Африке

29 мая визитом в Кению началось очередное турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по африканскому континенту. За пять дней визита российский министр посетит четыре страны. Помимо Кении это Бурунди, Мозамбик и ЮАР.

Сергей Ефименко

«Концепция внешней политики России говорит о том, что наша страна солидарна с африканскими государствами в их стремлении установить более справедливый многополярный мир, устранить социально-экономическое неравенство, которое только углубляется из-за изощренной неоколониальной политики ряда развитых стран», – напомнил в комментарии ПАИ глава представительства МИД РФ в Пскове Сергей Ефименко.

«Как Россия, так и африканские партнёры заинтересованы в том, чтобы оградить себя от негативного влияния механизмов, созданных западной моделью глобализации, от злоупотреблений ролью доллара. Важно осуществлять переход на национальные валюты во взаимных расчетах», – отметил дипломат. Он напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что двигаться к этим целям придётся долго, это серьёзная работа, но есть нацеленность на достижение результатов.

«25 мая отмечался День Африки – праздник, символизирующий единство и победу африканских народов в борьбе за национальную независимость, за построение новой жизни. Россию и Африку объединяют традиционные узы дружбы. В июле в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия – Африка. Эта встреча на высшем уровне станет важнейшим внешнеполитическим событием в российско-африканских отношениях и придаст новый импульс всему комплексу сотрудничества со странами континента на долгосрочную перспективу», – рассказал Сергей Ефименко.

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