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Общество

Уроки газовой безопасности прошли в школе Порховского района

Уроки газовой безопасности для учеников Полонской средней школы имени А. К. Мери провели специалисты «Газпром газораспределение Псков» при содействии администрации Порховского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Главный инженер Порховского РЭУ АО «Газпром газораспределение Псков» Елена Андреева совместно с педагогическим коллективом школы накануне летних каникул в игровой форме рассказали школьникам о правилах пользования газовыми приборами, порядке действий при обнаружении запаха газа, важности внимательного отношения к собственной безопасности и опасности угарного газа. Ребята узнали, как добывается природный газ и попадает в дома, о его полезных и опасных свойствах.

Во время урока ученики посмотрели мультфильм, ознакомились с книгой «Секреты природного газа» и получили памятные сувениры. Новые знания школьники смогли проверить в ходе викторины. В занятиях приняли участие 140 учащихся 2-7 классов школы.

Проверить свои знания в вопросах газовой безопасности можно на сайте безопасныйгаз.рф.

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