Псковские воркаутеры провели мастер-класс для детей из школы-интерната

18:20, 31 мая 2023, ПАИ

Псковские воркаутеры провели мастер-класс для воспитанников городской школы-интерната. Об этом сообщается в группе «Street workout Pskov – воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Перед началом мастер-класса спортсмены рассказали о направлениях данной спортивной дисциплины, о том, как правильно и безопасно тренироваться на спортивных площадках, продемонстрировали элементы и трюки на площадке, а также предоставили возможность ребятам попробовать выполнить некоторые упражнения на турнике.

Дети отметили, что им понравилось мероприятие и они интересовались возможностью посещения тренировок по воркауту.