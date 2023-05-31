Псковские воркаутеры провели мастер-класс для детей из школы-интерната
Псковские воркаутеры провели мастер-класс для воспитанников городской школы-интерната. Об этом сообщается в группе «Street workout Pskov – воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Перед началом мастер-класса спортсмены рассказали о направлениях данной спортивной дисциплины, о том, как правильно и безопасно тренироваться на спортивных площадках, продемонстрировали элементы и трюки на площадке, а также предоставили возможность ребятам попробовать выполнить некоторые упражнения на турнике.
Дети отметили, что им понравилось мероприятие и они интересовались возможностью посещения тренировок по воркауту.
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