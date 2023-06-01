Российских дачников предупредили о штрафах за продажу урожая

10:09, 01 июня 2023, ПАИ

Российских дачников, которые продают собственный урожай, могут оштрафовать, если они это делают в неположенном месте. О наказании садоводов предупредил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишут «Аргументы и Факты».

Председатель отметил, что дачники имеют право торговать, как продуктами растениеводства – фруктами, овощами, зеленью, ягодами, так и продуктами их переработки (сухофрукты, варенье, консервы). Но это необходимо делать в специально отведенных местах – к примеру, заключить договор с сельскохозяйственным рынком или социальной ярмаркой.

Никита Чаплин подчеркнул, что торговать урожаем нельзя рядом с проезжей частью, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями. Тех, кто нарушит правила, ждёт штраф от 500 до 2500 рублей.

Депутат обратил внимание, что налоги с продажи урожая можно не платить, но при этом необходимо соблюдать определенные условия. «Для этого площадь дачного участка не должна превышать 50 соток, а овощи и фрукты должны быть выращены собственными силами, без участия наёмных рабочих», – добавил он.