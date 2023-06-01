Около четырёх тысяч псковских многодетных семей получили бесплатные земельные участки

17:53, 01 июня 2023, ПАИ

Около четырёх тысяч многодетных семей Псковской области получили бесплатные земельные участки. Об этом пишет газета «АиФ-Псков».

Закон о предоставлении земельных участков бесплатно семьям, которые имеют трёх и более детей, был принят в Псковской области в апреле 2017 года. С того момента этой мерой поддержки воспользовалось более 3 900 семей, в том числе почти 1 200 — в Пскове.

По данным комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, в этом году участки уже получило 49 семей. Сейчас идёт работа по предоставлению многодетным семьям земель в деревне Борисовичи Псковского района, где было сформировано 220 участков. Помимо этого, есть проекты планировки и межевания территорий в псковских деревнях Солоново и Учхоз. В первом населённом пункте имеется 116 свободных участков, во втором — 364.

На сегодняшний день 4 829 многодетных семей из области стоят в очереди за получением земельных участков. Главная проблема заключается не в отсутствии земли в регионе, а в том, что не везде имеется необходимая инфраструктура. Как рассказали изданию в комитете по социальной защите Псковской области, в списке почти половина жителей Пскова и Псковского района.

Какими должны быть участки для многодетных и какой новый путь решения проблемы нашли региональные власти, читайте подробно в материале «АиФ-Псков».