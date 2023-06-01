ФОТОРЕПОРТАЖ Отчёт псковского губернатора о работе областного правительства

22-я сессия Псковского областного Собрания депутатов VII созыва прошла 1 июня. Сессия началась с отчёта о деятельности правительства региона за 2022 год и прошедший пятилетний период – перед депутатами выступил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона детально остановится на основных результатах социально-экономического развития региона, начиная с 2017 года. В зоне внимания бюджетная политика, социальная сфера, здравоохранение, образование, обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры, вопрос транспортной доступности, сохранения богатейшего культурного наследия области и другие.