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Общество

Дновский район участвует в федеральном проекте «Мои финансы»

Жители Дновского района подготовили проект «Народный музей», который стал участником конкурса федерального проекта «Мои финансы».

Жители района хотят, чтобы у всех желающих была возможность в одном месте получить комплекс услуг в сфере культуры (посетить храм, музей, познакомиться с историей края и пр.). Было принято решение именно в центре города Дно, на площади, открыть музей.

С 2019 года в Дно функционирует музейно-выставочный центр. В 2020 году фонд музея насчитывал 1 525 предметов основного фонда. В августе 2021 года фонд уже составлял 1 932 экспоната. Музей успешно функционирует и пользуется большой популярностью у жителей и гостей города.

Но в 2021 году появилась большая проблема: в здании музея потекла кровля. В районном бюджете отсутствуют средства на проведение ремонта. Проект «Народный музей» предполагает решение ключевой на сегодня для музея проблемы — ремонт кровли.

Фото с сайта проекта

Если эта задача будет выполнена, музей сможет продолжать свою работу — открывать новые экспозиции, пополнять основной фонд и привлекать новых посетителей. Если нет, скорее всего, музей будет закрыт из-за невыполнения элементарных требований безопасности.

Проголосовать за инициативу можно на сайте федерального проекта.

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