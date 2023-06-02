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Общество

Председатель Псковского облсовпрофа положительно оценил деятельность губернатора

В истории региональных профсоюзов ещё не было примеров такой продуктивной совместной работы в рамках соцпартнёрства, сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, комментируя отчёт губернатора региона Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области за 2022 год. Об этом пишет «Псковская правда».

Фото Андрея Степанова

«Ежегодный отчёт губернатора включал в себя результаты работы за пять прошедших лет. Могу отметить, что сделано очень многое. Изменения заметны во всех направлениях жизнедеятельности региона: энергетика, газификация, образование, медицина. Кроме того, немало сделано для консолидации общества и поддержки участников СВО и их семей», - сообщил он.

Глава региональных профсоюзов также отметил огромный рывок во взаимодействии губернатора Псковской области и правительства региона с профсоюзами. «Социальное партнерство вышло на абсолютно новый качественный уровень. По инициативе губернатора подписаны соглашения со всеми главами муниципалитетов, есть стабильный рост заключённых коллективных договоров на предприятиях и в организациях, идёт рост размера региональной средней заработной платы», - отметил Игорь Иванов.

Председатель Псковского облсовпрофа выразил уверенность, что им предстоит много совместной работы на благо жителей Псковской области.

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