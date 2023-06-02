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Общество

Наталья Горбачёва: В отчёте Михаила Ведерникова рассмотрены все направления развития региона

Все вопросы жизнедеятельности области как организма были отмечены в отчёте губернатора региона Михаила Ведерникова о работе в 2022 году. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Псковской правды» высказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

Наталья Горбачёва. Фото Андрея Степанова

«Всё, что я слышала в отчёте губернатора, называется одним словом – жизнь. Все вопросы жизнедеятельности области как организма были отмечены в докладе Михаила Юрьевича. Не было такого вопроса, который не был бы освещён, не просто освещён, а показан в развитии. Всё, что происходит в области, мы увидели в развитии», – подчеркнула Наталья Горбачёва.

Отдельно председатель Общественной палаты Псковской области обратила внимание на тот факт, что губернатор не замалчивает ни одну тему. «Это не недостатки, это линии развития!» – заявила глава Общественной палаты региона.

Также она сообщила, что недавно получила отчёт по линии профсоюзов по всей стране и из него следует, что далеко не все регионы имеют такие успехи, как Псковская область. «Я слушала губернатора с огромным удовольствием, отмечая тенденции развития, любовь к области, защиту всех и каждого», – заключила Наталья Горбачёва.

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