Дерматоонколог Павел Алексеенко станет гостем программы на «Серебряном дожде»

12:19, 02 июня 2023, ПАИ

Дерматоонколог, маммолог Павел Алексеенко станет гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 2 июня в 14:00.

Темы для обсуждения:

Рак пятится назад? Какова статистика по заболеваемости онкологией в Псковской области?

Как молоды мы были… Какой возраст самый опасный для развития онкологии?

Только спокойствие. Почему психологический настрой пациента – первый помощник онколога на пути к выздоровлению?

Какие лабораторные исследования проводятся на мышах, чтобы найти лекарство от рака?

Альтернативной медицине net! Специалисты опираются только на доказательную медицину.

100 % выживаемость. Как профилактировать онкологические заболевания?

Видеотрансляция программы – в группе Псковского агентства информации в «ВКонтакте».