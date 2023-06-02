Дерматоонколог Павел Алексеенко станет гостем программы на «Серебряном дожде»
Дерматоонколог, маммолог Павел Алексеенко станет гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 2 июня в 14:00.
Темы для обсуждения:
- Рак пятится назад? Какова статистика по заболеваемости онкологией в Псковской области?
- Как молоды мы были… Какой возраст самый опасный для развития онкологии?
- Только спокойствие. Почему психологический настрой пациента – первый помощник онколога на пути к выздоровлению?
- Какие лабораторные исследования проводятся на мышах, чтобы найти лекарство от рака?
- Альтернативной медицине net! Специалисты опираются только на доказательную медицину.
- 100 % выживаемость. Как профилактировать онкологические заболевания?
Видеотрансляция программы – в группе Псковского агентства информации в «ВКонтакте».
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