Об онкологии и маммологии поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Дерматоонколог, маммолог Павел Алексеенко стал гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 2 июня.
Главное из эфира:
- онкологические заболевания по причинам летальности остаются на втором месте после сердечно-сосудистых. Случаи заболеваемости увеличиваются за счёт выявления при диспансеризации и совершенствования методов диагностики;
- при ранней стадии рака выживаемость 100 %;
- онкология не молодеет за исключением рака шейки матки;
- группа риска – возраст 60+. Пик – 70-74 года;
- рак молочной железы остается лидером среди всех видов онкологии;
- профилактика – ЗОЖ, диспансеризация, где в основном выявляются заболевания;
- онкология основана на доказательной медицине. Никакого альтернативного лечения быть не может;
- будьте осторожны летом, не выходите на пляж без солнцезащитного крема. Он действует два часа. Затем смыть и нанести новый;
- не принимайте витамины бесконтрольно, только по назначению врача – можно нанести себе непоправимый вред;
- когда-нибудь рак победят лекарственными препаратами. Фармакология не стоит на месте. Современное поколение препаратов намного эффективнее и «чище» предыдущего.
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