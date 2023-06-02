Об онкологии и маммологии поговорили на «Серебряном дожде». Главное

17:23, 02 июня 2023, ПАИ

Дерматоонколог, маммолог Павел Алексеенко стал гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 2 июня.

Главное из эфира: