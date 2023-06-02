Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В эфир вышел 115-й выпуск «Псковского телеграма»

115-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 2 июня.

Пока температура за окном не по-летнему падает, градус общественно-политической активности в Псковской области растёт. На минувшей неделе губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом, к которому даже у оппозиции толком вопросов не нашлось. Зато вопросы к главе региона были у школьников-отличников. Областное Собрание назначило дату губернаторских выборов, и начались каминг-ауты: одни от участия в выборах публично отказываются, другие бы и рады, но Москва молчит, а третьи робко пытаются вскочить в последний вагон. Об этом в очередном выпуске «Псковского телеграма» поговорили ведущие проекта Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Кроме того, в программе произошла выписка «розовых таблеток», был открыт секрет привлечения в Псков китайских туристов и прошла экспертиза городского пляжа.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу: в 18:00 – на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 июня 2023

Гоша Куценко: Псковский зритель – прекрасный
02 июня 2023

В эфир вышел 115-й выпуск «Псковского телеграма»
02 июня 2023

Студенты ПсковГУ познакомились с экспозицией Музея истории оккупации

02 июня 2023

Любимые места в Пскове назвал Гоша Куценко
02 июня 2023

Дети переселенцев отметили День защиты детей в Псковском отделении Красного Креста
02 июня 2023

Гоша Куценко планирует снять исторический сериал в Пскове
02 июня 2023

Опубликован график работы Псковской городской поликлиники 3 и 4 июня
02 июня 2023

Гоша Куценко приехал на Дни пушкинской поэзии в Псковскую область

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...