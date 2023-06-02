Митрополит Тихон принял участие во встрече патриарха Кирилла и Сергея Кравцова

23:46, 02 июня 2023, ПАИ

Встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым состоялась 31 мая в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Во встрече принял участие председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом сообщается на сайте Псковской епархии со ссылкой на сайт «Патриархия.ру».

Сергей Кравцов рассказал о сотрудничестве министерства с синодальным отделом религиозного образования и катехизации, а также об итогах прошедшего в Нижнем Новгороде первого форума православных школ, в котором приняло участие более 300 представителей православных учебных заведений из 37 регионов России.

Министр просвещения особо отметил, что педагоги России поддержали тезисы, сформулированные его святейшеством в ходе заседаний Общества русской словесности в 2016 и 2019 годах.

«Хотел бы поговорить с вами о том, какая колоссальная поддержка учителей, колоссальная поддержка всего нашего общества [оказывается] тем тезисам, которые вы в своё время озвучили», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Министр преподнёс в дар предстоятелю Русской православной церкви новое издание избранных трудов Константина Ушинского, опубликованных в «Журнале Министерства народного просвещения». В этом году отмечается 200-летие со дня рождения этого выдающегося русского педагога.

Святейший патриарх Кирилл поблагодарил гостя за подарок.

По окончании встречи, комментируя её итоги, Сергей Кравцов отметил, что состоялась конструктивная беседа, в ходе которой обсуждались вопросы реализации тезисов, изложенных святейшим патриархом на заседаниях Общества русской словесности. Святейший владыка ранее говорил, в частности, о необходимости повышения престижа профессии педагога, совершенствования образовательных программ и учебников. Министерство просвещения проводит соответствующую работу: «Уже приняты единые программы стандарта образования, идёт разработка единых учебников, президентом объявлен Год педагога и наставника, ведётся работа по повышению престижа этой профессии»

«Святейший эту работу одобрил, и мы будем дальше делать всё для того, чтобы поддерживать наши традиционные духовно-нравственные ценности», — заключил министр просвещения.