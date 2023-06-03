Псковский врач приняла участие в конференции по неврологии в Петрозаводске

22:06, 03 июня 2023, ПАИ

Руководитель Регионального сосудистого центра, главный внештатный специалист по сосудистой неврологии Псковской области Алла Азарова приняла участие в ежегодной научно-практическая конференции неврологов Северо-Западного федерального округа «Актуальные вопросы диагностики и терапии неврологической патологии». Мероприятие прошло 30-31 мая в Петрозаводске. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

В программу конференции вошли вопросы организации специализированной помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, новые подходы в профилактике, диагностике, лечении и реабилитации пациентов, а также классической неврологии – болевые синдромы, новые возможности в терапии и диагностике рассеянного склероза, спинальной мышечной атрофии, нейродегенеративных заболеваний.

Кроме того, состоялось заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ по СЗФО, где были заслушаны отчеты главных внештатных специалистов регионов, обсуждены изменения в нормативно-правовой базе, определены цели и перспективы развития сосудисто-неврологической службы каждого региона и России в целом.