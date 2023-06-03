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Общество

«Команда 2018» поблагодарила губернатора за поддержку гражданских инициатив

За непрекращающуюся поддержку гражданских инициатив и за создание комфортной среды для развития некоммерческого сектора и социального проектирования в Псковской области поблагодарили главу региона Михаила Ведерникова участники «Команды 2018». Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа проектного офиса «Команда 2018» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, ранее губернатор выступил с отчётом о деятельности правительства за 2022 год и прошедший пятилетний период. 

«Мы искренне радуемся и гордимся результатами, которых удалось достичь за столь недолгий срок. Проект «Команда 2018» был создан для объединения активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона. И хотим сказать, что поставленная задача успешно выполняется! За это время уровень Псковской области во всероссийском рейтинге некоммерческих организаций поднялся на несколько десятков ступеней. Это означает, что вовлечённость людей и качество социальных проектов только растёт», – отметили в проектном офисе.

Там отметили, что «Команда 2018» познакомилась с инициативными группами в 13 районах области благодаря административной поддержке проекта «Малые города – большие возможности».

«Удалось понять уровень вовлечённости людей в тему социального проектирования и провести трёхдневные практикумы по внедрению проектного мышления. Следующим этапом стало создание технических удобств для развития социального проектирования на малых территориях: в рамках реализации проекта «Твой регион – твои возможности» были открыты проектные офисы в 19 районах области, что позволило создать точки притяжения молодёжи и активных граждан для создания крутых проектов», – продолжили в организации.

Там рассказали, что сейчас идёт реализация проекта «Твой регион – твои возможности 2.0». Уже проведён анализ 20 муниципальных образований, сформированы инициативные и проектные группы. Теперь специалисты приступили к формированию пула проектов развития этих территорий.

В «Команде 2018» подчеркнули, что уровень качества и подхода к организации деятельности некоммерческих организаций повысился благодаря проекту «Продюсерский центр СО НКО». 

Помимо этого, в начале этого года был проведён первый форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект», который стал возможностью для молодых ребят из 20 районов проявить себя, презентовать экспертам свои креативные идеи и получить административную поддержку. «Все эти проекты были поддержаны правительством Псковской области. Ещё раз хочется поблагодарить за поддержку и заботу Михаила Юрьевича!» – заключили в проектном офисе.

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