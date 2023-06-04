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Общество

В России призвали запретить термин «чайлдфри»

Термин «чайлдфри» нужно перевести уже сейчас на русский язык в рамках принятого закона о госязыке, а не ждать 2025 года, сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

«У нас тоже есть такой закон, по которому все нерусские слова надо переводить на русский язык. Здесь уже законодательно принято, мы уходим от англицизмов, если закон есть, то надо его соблюдать. Зачем ждать 2025 года и за один день пытаться переименовать? Нужно сделать это уже сегодня», – передаёт мнение депутата РИА Новости.

По её словам, в комитете сейчас рассматривается законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри. Авторами выступили депутат Госдумы Эльвира Аиткулова и Госсобрание Башкортостана. Эти же авторы вносили законопроект в сентябре прошлого года. При этом документ тогда не поддержало правительство, профильный комитет отправлял инициативу на доработку.

«Законопроект такой есть, он поступил в наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Но в данном случае я говорила не про законопроект, а про термин. Давайте его переведём на русский язык, как этого уже требует закон. И что получится? «Я против детей», «свободная от детей»? С такой женщиной мужчине даже знакомиться будет страшно, каким-то холодом от неё веет», – заключила парламентарий.

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