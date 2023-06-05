Иностранные журналисты прибыли в пресс-тур по Псковской области

13:42, 05 июня 2023, ПАИ

В Псковскую область прибыли иностранные журналисты для знакомства с регионом, сообщается в официальном телеграм-канале области.

Среди гостей – представители шести стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Саудовской Аравии и Узбекистана.

Первым делом журналисты почтили память советского народа в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата».

Затем гостям устроили тур по достопримечательностям и историческим объектам Пскова. Также в планах иностранных коллег знакомство с потенциалом и основными резидентами ОЭЗ «Моглино».