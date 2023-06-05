Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подготовку к первенству Пскова по велоспорту обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция о первенстве Пскова по велосипедному спорту, посвящённом Дню России, на призы мастера спорта международного класса, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова проходит в медиацентре ПАИ.

Как готовится и пройдёт велогонка, поговорим с победителем велогонки мира, мастером спорта международного класса Юрием Захаровым, директором Центра спортивной подготовки Андреем Сидоровым и тренером – преподавателем по велосипедному спорту спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Сергеем Гусихиным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июня 2023

Подготовку к первенству Пскова по велоспорту обсуждают в медиацентре ПАИ
05 июня 2023

Отменены все массовые мероприятия встречи воздухоплавателей в Великих Луках
05 июня 2023

Новые спортивные площадки появятся в четырёх районах Псковской области
04 июня 2023

Великолучанин победил в областной олимпиаде по шахматам среди второклассников
04 июня 2023

В Великих Луках прошёл турнир по боксу «Гран-при на кубок Yremboo Boxing»
04 июня 2023

Боксёры из Псковской области принимают участие в чемпионате России
04 июня 2023

Полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал в Пскове
03 июня 2023

Кубок Псковской области по теннису завершился в Писковичах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...