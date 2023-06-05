Подготовку к первенству Пскова по велоспорту обсуждают в медиацентре ПАИ

14:34, 05 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция о первенстве Пскова по велосипедному спорту, посвящённом Дню России, на призы мастера спорта международного класса, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова проходит в медиацентре ПАИ.

Как готовится и пройдёт велогонка, поговорим с победителем велогонки мира, мастером спорта международного класса Юрием Захаровым, директором Центра спортивной подготовки Андреем Сидоровым и тренером – преподавателем по велосипедному спорту спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Сергеем Гусихиным.