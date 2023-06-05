О новом инструменте поддержки цифровизации рассказали псковичам

19:03, 05 июня 2023, ПАИ

О новом инструменте поддержки цифровизации – инвестиционном налоговом вычете – рассказал псковичам начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на брифинге в медиацентре ПАИ.

По его словам, у инструмента очень интересная, уникальная история. В прошлом году с начала СВО IT-отрасль стала одной из ведущих. Всем регионам дали поручение обеспечить поддержку этой отрасли, в том числе и сотовым операторам, потому что санкции больше всего ударили по телеком-отрасли.

Виталий Рахманов отметил, что те меры поддержки, которые предлагал федеральный центр, не очень подходили для Псковской области, потому что в силу специфики небольших бюджетных возможностей их нельзя было применить. «Были вынуждены придумать что-то своё, и на самом деле «велосипед» удался, как мы считаем. Получилась мера поддержки, позволяющая чётко окрашивать те финансирования, которые оператор связи вкладывает в развитие собственных сетей», – отметил специалист.

Он также добавил, что есть небольшая опасность, потому что для этих мер поддержки операторы связи могли включить свои программы развития, то, что у них уже и так есть. Так как все операторы связи – это коммерческие структуры, то программа развития у них направлена на те места, где максимальное количество людей, то есть где есть деньги.

«Как правило, с услугами всё хорошо, они просто усиливают свои позиции на рынке», – подчеркнул Виталий Рахманов и добавил, что с точки зрения региона им это неинтересно – есть белые пятна, где живут люди и не получают услуги связи.

«Тем самым мы стимулируем операторов идти именно туда, куда бы они не пошли сами. За счёт того, что они заявляются, мы точно сверяем часы с органами местного самоуправления и с людьми. Делаем исходы и понимаем, что там нужна вышка и услуги связи. После этого они [операторы. – ПАИ] попадают в нашу госпрограмму и в соответствующем проценте получают свой налог на прибыль, который они заплатили в предыдущем периоде. Механизм достаточно сложный, но он позволяет гибко и чётко контролировать процесс», – заключил эксперт и добавил, что налог на прибыль позволяет дать до 100 млн руб. на развитие инфраструктуры.