Реставраторы восстанавливают кирпичный декор Большой звонницы монастыря
Кирпичный декор Большой звонницы Псково-Печерского монастыря восстанавливают реставраторы, сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».
На северном фасаде Большой звонницы сохранились фрагменты первоначального кирпичного декора, обрамлявшего арочные перемычки пролетов звона.
В ХIХ в., при смене покрытия на скатную кровлю и появлении прямого деревянного карниза, верхняя часть щипцов и декора была срублена.
При обследовании и в процессе работ уклон щипцов и рисунок кирпичного декора уточнился.
Проектом было предложено восстановление верхних частей щипцов и кирпичного декора, насколько это возможно при сохранении скатной кровли и поднятии карниза XIX в. на 40 сантиметров.
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