Реставраторы восстанавливают кирпичный декор Большой звонницы монастыря

22:32, 05 июня 2023, ПАИ

Кирпичный декор Большой звонницы Псково-Печерского монастыря восстанавливают реставраторы, сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

На северном фасаде Большой звонницы сохранились фрагменты первоначального кирпичного декора, обрамлявшего арочные перемычки пролетов звона.

В ХIХ в., при смене покрытия на скатную кровлю и появлении прямого деревянного карниза, верхняя часть щипцов и декора была срублена.

При обследовании и в процессе работ уклон щипцов и рисунок кирпичного декора уточнился.

Проектом было предложено восстановление верхних частей щипцов и кирпичного декора, насколько это возможно при сохранении скатной кровли и поднятии карниза XIX в. на 40 сантиметров.