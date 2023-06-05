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Общество

Реставраторы восстанавливают кирпичный декор Большой звонницы монастыря

Кирпичный декор Большой звонницы Псково-Печерского монастыря восстанавливают реставраторы, сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

На северном  фасаде Большой звонницы сохранились фрагменты первоначального кирпичного декора, обрамлявшего арочные перемычки пролетов звона.

В ХIХ в., при смене покрытия на скатную кровлю и появлении прямого деревянного карниза, верхняя часть щипцов и декора была срублена.

При обследовании и в процессе работ уклон щипцов и рисунок кирпичного декора уточнился.

Проектом было предложено восстановление верхних частей щипцов и кирпичного декора, насколько это возможно при сохранении скатной кровли и поднятии карниза XIX в. на 40 сантиметров.

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Реставраторы восстанавливают кирпичный декор Большой звонницы монастыря

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