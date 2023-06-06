В Псковском районе ремонтируют участок дороги Быстроникольское – Черская

12:20, 06 июня 2023, ПАИ

В Псковском районе проводится ремонт участка автомобильной дороги Быстроникольское – Черская. Работы осуществляются на участке со 2-го по 5-й км общей протяженностью 2,9 км. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Дорога проходит через населенные пункты Старина, Осиновичи и Болдино.

Ранее на объекте были выполнены работы по фрезерованию изношенного покрытия проезжей части и устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На отдельных участках дорожники выполнили подготовку основания из щебня с фамом и приступили к укладке верхнего слоя асфальта.

Работы ведутся в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».