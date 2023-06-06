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Онкология характерна для старшего возраста – псковский специалист

Онкология характерна для старшего возраста. В группе риска находятся люди возраста 60+, а основной пик происходит в 70-74 лет. Об этом рассказал псковский дерматоонколог, маммолог Павел Алексеенко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото Павел Алексеенко. Фото ПАИ

Специалист обратил внимание, что в этом возрасте иммунная система ухудшается. «Вот мы с вами сидим и у нас каждую минуту в организме образуются раковые клетки, но иммунитет так срабатывает, что он отлавливает эти клетки и, соответственно, их уничтожает. Эта клетка не превращается в опухоль. Но с возрастом иммунитет у нас снижается, силы у организма уменьшаются и иммунитет уже не отлавливает их», – сказал он.

Павел Алексеенко объяснил, что в старшем возрасте иммунная система либо нарушается, либо сама раковая клетка приобретает защитный механизм, из-за чего иммунитет её не видит. «И тогда всё превращается в опухоль», – отметил он.

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