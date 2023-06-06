Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов: Отчёт губернатора – индикатор решения проблем

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов назвал отчёт губернатора, который Михаил Ведерников представил парламенту на прошлой неделе, индикатором решения проблем. Речь об этом шла в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ. На фото Александр Котов.

Александр Котов отметил, что губернатор рассказал о том, какие проблемы были на первоначальной стадии зафиксированы как приоритетные для решения, что удалось сделать, какие проблемы в полной мере не удалось решить, что будет предприниматься, чтобы их окончательно решить.

«Депутаты же не просто законодательный орган, который пригласил губернатора, чтобы он проинформировал, что происходит в области. Мы все вовлечены в процесс, мы знаем, что происходит в наших избирательных округах, мы часто бываем там, встречаемся с избирателями, посещаем объекты, которые строятся, реконструируются, ремонтируются. Отчёт губернатора для депутатов как раз индикатор того, насколько сегодня в нашем регионе наиболее острые проблемы решаются и в какой стадии находится решение этих острых проблем», – пояснил Александр Котов.

Председатель областного Собрания также добавил, что «надо умудриться, чтобы задавать вопрос человеку, который довольно успешно работает на протяжении этих пяти лет вместе с органами исполнительной власти и вместе с правительством».

«Депутаты, насколько мы слышали комментарии, дают достаточно высокую оценку работе губернатора и правительства, именно с этим связана такая спокойная обстановка во время отчёта губернатора», – пояснил Александр Котов.

«Вместе с тем я хочу подчеркнуть, что традиционно накануне сессии губернатор проводит встречи с фракциями политических партий, представленных в нашем законодательном органе, где есть возможность задать те вопросы, которые волнуют сегодня избирателей, поддерживающих те или иные политические партии. Процесс у нас отлаженный, он достаточно, на мой взгляд, эффективный. Есть возможность и в такой встрече индивидуальной поговорить на разные темы с губернатором, есть возможность публично вопросы задать, высказаться и дать свои оценки», – заключил спикер Собрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июня 2023

Александр Котов: Отчёт губернатора – индикатор решения проблем
06 июня 2023

Александр Котов станет гостем программы на «Серебряном дожде»
05 июня 2023

Сентябрьские выборы в Псковской области пройдут в три дня
05 июня 2023

Игорь Сопов рассказал о мерах безопасности на выборах в Псковской области
05 июня 2023

Все участки избирательных комиссий Псковской области полностью укомплектованы – Игорь Сопов
05 июня 2023

Игорь Сопов: Рассчитываем на высокую явку в сентябре
05 июня 2023

Сентябрьские выборы в Псковской области планируют провести в три дня
05 июня 2023

Старт избирательной кампании в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...