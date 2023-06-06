Александр Котов: Отчёт губернатора – индикатор решения проблем

15:31, 06 июня 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов назвал отчёт губернатора, который Михаил Ведерников представил парламенту на прошлой неделе, индикатором решения проблем. Речь об этом шла в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Котов отметил, что губернатор рассказал о том, какие проблемы были на первоначальной стадии зафиксированы как приоритетные для решения, что удалось сделать, какие проблемы в полной мере не удалось решить, что будет предприниматься, чтобы их окончательно решить.

«Депутаты же не просто законодательный орган, который пригласил губернатора, чтобы он проинформировал, что происходит в области. Мы все вовлечены в процесс, мы знаем, что происходит в наших избирательных округах, мы часто бываем там, встречаемся с избирателями, посещаем объекты, которые строятся, реконструируются, ремонтируются. Отчёт губернатора для депутатов как раз индикатор того, насколько сегодня в нашем регионе наиболее острые проблемы решаются и в какой стадии находится решение этих острых проблем», – пояснил Александр Котов.

Председатель областного Собрания также добавил, что «надо умудриться, чтобы задавать вопрос человеку, который довольно успешно работает на протяжении этих пяти лет вместе с органами исполнительной власти и вместе с правительством».

«Депутаты, насколько мы слышали комментарии, дают достаточно высокую оценку работе губернатора и правительства, именно с этим связана такая спокойная обстановка во время отчёта губернатора», – пояснил Александр Котов.

«Вместе с тем я хочу подчеркнуть, что традиционно накануне сессии губернатор проводит встречи с фракциями политических партий, представленных в нашем законодательном органе, где есть возможность задать те вопросы, которые волнуют сегодня избирателей, поддерживающих те или иные политические партии. Процесс у нас отлаженный, он достаточно, на мой взгляд, эффективный. Есть возможность и в такой встрече индивидуальной поговорить на разные темы с губернатором, есть возможность публично вопросы задать, высказаться и дать свои оценки», – заключил спикер Собрания.