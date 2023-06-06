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Причины возникновения онкологических заболеваний в молодом возрасте назвали псковичам

Причины возникновения онкологических заболеваний в молодом возрасте назвал псковичам дерматоонколог, маммолог Павел Алексеенко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото Павел Алексеенко. Фото ПАИ

Он рассказал, что у молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет онкологические заболевания проявляются из-за наследственности и тяжёлых факторов риска. «Если нам говорить о факторах в целом, то их можно разбить на две основные группы: это те, на которые мы можем повлиять, и те, на которые не можем. Мы не можем повлиять на такие факторы, как возраст, пол, раса и генетика. Но, зная о некоторых факторах риска, мы можем вести себя немножечко по-другому», – отметил Павел Алексеенко.

По его словам, генетика – это серьёзный фактор. «Если мы знаем, что у нашего близкого родственника был рак молочной железы на ранней стадии, или если мать заболела этим раком в 60+ лет, то это не совсем считается фактором риска. Но если у неё после пролеченного заболевания появился рак ещё и во второй молочной железе, то нужно думать о том, что это может быть какой-то генетический фактор», – подчеркнул он.

Специалист добавил, что для выявления мутации в гене BRCA1 сдают специальный анализ крови на молекулярно-генетическое обследование. «Самый известный случай – с Анджелиной Джоли, которая узнала, что у неё есть мутация, после чего сделала операцию, чтобы избежать развития рака», – рассказал он.

Надо понимать, какой рак был у родственников, следить за этим и проводить обследование – скрининг – с целью выявления горячих точек в организме, заключил Павел Алексеенко.

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