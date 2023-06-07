У кормящих грудью женщин снижается риск развития рака молочных желёз – эксперт

13:33, 07 июня 2023, ПАИ

У кормящих грудью женщин снижается риск развития рака молочных желёз. Об этом рассказал дерматоонколог, маммолог Павел Алексеенко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Доказано то, что у позднородящих женщин и женщин, которые не рожали, примерно в 2-2,5 раза выше риск появления рака молочной железы, чем у рожавших. Соответственно у женщин, которые уже рожали около пяти раз, риск появления рака молочной железы в 1,5 раза ниже, чем у тех, кто рожал один-два раза», – отметил специалист.

По его словам, у женщин, которые кормят грудью, снижается риск заболеть раком молочной железы примерно в 1,5 раза.

«Это всё факторы риска, и важно этот момент понимать», – заключил Павел Алексеенко.