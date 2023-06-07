Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

У кормящих грудью женщин снижается риск развития рака молочных желёз – эксперт

У кормящих грудью женщин снижается риск развития рака молочных желёз. Об этом рассказал дерматоонколог, маммолог Павел Алексеенко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Доказано то, что у позднородящих женщин и женщин, которые не рожали, примерно в 2-2,5 раза выше риск появления рака молочной железы, чем у рожавших. Соответственно у женщин, которые уже рожали около пяти раз, риск появления рака молочной железы в 1,5 раза ниже, чем у тех, кто рожал один-два раза», – отметил специалист.

По его словам, у женщин, которые кормят грудью, снижается риск заболеть раком молочной железы примерно в 1,5 раза.

«Это всё факторы риска, и важно этот момент понимать», – заключил Павел Алексеенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июня 2023

Александр Грацкий стал гостем программы на «Серебряном дожде»
07 июня 2023

Великолукский медколледж вошёл в топ-500 образовательных учреждений
07 июня 2023

Академический хор из Петрозаводска выступит в Псковском кремле
07 июня 2023

Псковский филолог рассказал, почему русский язык не боится заимствований
07 июня 2023

Ещё одна компания пополнила реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области
07 июня 2023

Приём заявок на благоустройство дворов в Пскове начнётся 13 июня
07 июня 2023

Форум по вопросам поддержки и популяризации русского языка открылся в Пскове
07 июня 2023

Андрей Маковский: Новый медкорпус ПсковГУ позволит готовить врачей общей и профильной практики

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...