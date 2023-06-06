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Общество

Четыре образовательные организации обучают IT-специальностям в Псковской области

В Псковской области четыре образовательные организации обучают по группе специальностей «информатика и вычислительная техника». Это Псковский государственный университет, Псковский кооперативный техникум, а также две государственные профессиональные образовательные организации – Псковский политехнический колледж (его структурное подразделение – Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Псковской области) и Великолукский политехнический колледж. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

На площадке ПсковГУ совместно с Ульяновским государственным техническим университетом с сентября 2023 года запускается новое направление подготовки IT-специалистов – специальность «информатика и вычислительная техника» (сетевая программа «Искусственный интеллект, робототехника, сенсорика»). На этом направлении будет открыто 25 мест.

Дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего образования проводятся регулярно, информация о них размещена на сайтах учреждений. Так, например, ЦОПП организовал и провёл день открытых дверей совместно с Псковским политехническим колледжем для абитуриентов из различных общеобразовательных школ Пскова и учащихся Деревни SOS. В Великолукском политехническом колледже дни открытых дверей проведены в рамках регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы».

С июня текущего года стартовали приёмные кампании. На 2022/2023 учебный год контрольные цифры приёма в профессиональные образовательные учреждения области за счёт средств областного бюджета по данной группе специальностей для Псковского политехнического колледжа, Великолукского политехнического колледжа и Псковского кооперативного техникума составляли 80 мест, для Псковского государственного университета – 102 места.

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