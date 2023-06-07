Апробация сервиса для обучающихся «Цифровой помощник ученика» прошла в Псковской области

20:56, 07 июня 2023, ПАИ

Псковская область стала одним из трёх регионов, в которых школьники в конце учебного года ознакомились с возможностями федерального сервиса для обучающихся «Цифровой помощник ученика». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В проекте приняло участие более 100 учащихся из трёх школ области – из многопрофильного лицея № 4, лицея экономики и основ предпринимательства № 10 города Пскова, а также из средней школы № 4 Островского района.

Данный сервис предоставляет обучающимся инструмент создания индивидуальных тестов на основе верифицированных заданий с возможностью выбора предмета, тем и сложности заданий, включаемых в тест. Это даёт возможность учащимся прорабатывать отдельные темы в рамках подготовки к урокам и итоговой аттестации.

Учащиеся вместе с педагогами испытали основные функции системы и по итогам заполнили анкету, где оценили удобство сервиса и дали предложения о его развитии. Результаты анкетирования будут учтены разработчиками при доработке сервиса, доступ к которому планируется открыть для всех школьников России в новом учебном году.

Отметим, проект «Цифровой помощник ученика» разработали специалисты Федерального института цифровой трансформации образования в рамках реализации нацпроекта «Образование». Целью создания сервиса является обеспечение высокого уровня подготовки обучающихся к итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.