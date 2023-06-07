Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Апробация сервиса для обучающихся «Цифровой помощник ученика» прошла в Псковской области

Псковская область стала одним из трёх регионов, в которых школьники в конце учебного года ознакомились с возможностями федерального сервиса для обучающихся «Цифровой помощник ученика». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В проекте приняло участие более 100 учащихся из трёх школ области – из многопрофильного лицея № 4, лицея экономики и основ предпринимательства № 10 города Пскова, а также из средней школы № 4 Островского района.

Данный сервис предоставляет обучающимся инструмент создания индивидуальных тестов на основе верифицированных заданий с возможностью выбора предмета, тем и сложности заданий, включаемых в тест. Это даёт возможность учащимся прорабатывать отдельные темы в рамках подготовки к урокам и итоговой аттестации.

Учащиеся вместе с педагогами испытали основные функции системы и по итогам заполнили анкету, где оценили удобство сервиса и дали предложения о его развитии. Результаты анкетирования будут учтены разработчиками при доработке сервиса, доступ к которому планируется открыть для всех школьников России в новом учебном году.

Отметим, проект «Цифровой помощник ученика» разработали специалисты Федерального института цифровой трансформации образования в рамках реализации нацпроекта «Образование». Целью создания сервиса является обеспечение высокого уровня подготовки обучающихся к итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июня 2023

Подготовка к новой выставке идёт в выставочном зале Изборского музея
07 июня 2023

В Пскове идёт подготовка к проведению гастроэнофестиваля «Виноград»

07 июня 2023

Мужчина пострадал в результате ссоры в доме престарелых в Великих Луках
07 июня 2023

Более 400 детей прошли обучение в псковском центре «Вега»
07 июня 2023

Тело ребёнка обнаружено в реке в Пыталовском районе
07 июня 2023

Фестиваль ГТО завершился в Пушкинских Горах

07 июня 2023

Более 70 млн рублей потратят на новые учебники для псковских школ
07 июня 2023

Мемориальную доску открыли в Порховской школе-интернате

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...