Проекты в сфере образования Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

16:32, 07 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова проходит в медиацентре ПАИ.

Более подробно поговорим о проектах в сфере образования, анонсированных в отчёте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.