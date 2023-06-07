Проекты в сфере образования Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова проходит в медиацентре ПАИ.
Более подробно поговорим о проектах в сфере образования, анонсированных в отчёте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
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