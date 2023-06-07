Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проекты в сфере образования Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова проходит в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Более подробно поговорим о проектах в сфере образования, анонсированных в отчёте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июня 2023

Социальных работников Псковской области наградили грамотами и благодарностями
07 июня 2023

Ремонт Ольгинского моста в Пскове могут завершить раньше срока
07 июня 2023

Проекты в сфере образования Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
07 июня 2023

Яичная скорлупа или бархатцы: великолучане ищут способ борьбы с медведками
07 июня 2023

Михаил Ведерников поблагодарил многодетные семьи за вклад в воспитание детей
07 июня 2023

Круглый стол о внедрении дизайн-кода в муниципалитетах Псковской области проходит в медиацентре ПАИ
07 июня 2023

Борис Елкин прокомментировал ремонт дорог в Любятово и на улице 128-й Стрелковой Дивизии
07 июня 2023

Александр Грацкий стал гостем программы на «Серебряном дожде»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...