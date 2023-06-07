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Общество

Асфальт на круге на пересечении Инженерной и Индустриальной в Пскове полностью заменят

Подрядчик переасфальтирует дорожное покрытие на кольце на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове в рамках гарантии. Работы планируют начать через неделю. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Есть одна из проблемных точек: неместный подрядчик долго разрабатывал схему, искал технику для асфальтирования. Мы полностью переасфальтируем кольцо на перекрёстке Инженерной и Индустриальной в рамках гарантии, к подрядчику есть претензии», – рассказал Александр Грацкий.

Он пояснил, что на кольце большая сдвиговая нагрузка. «То есть кольцо работает не только на саму нагрузку, но и ещё на сдвиг. Если мы посмотрим, то там в основном разрушения в трёх местах, которые разрослись из-за того, что подрядчик несвоевременно устранил недостатки. С учётом того, что они разбросаны, мы вынесли предписание переасфальтировать всё», – подчеркнул гость студии, добавив, что подрядная организация обязана следить за объектами, которые находятся на гарантии.

Также Александр Грацкий заметил, что работа ведётся со всеми подрядчиками.

«Гарантийный лист ремонтных работ был составлен ещё в апреле. Часть подрядчиков справились, кто не справился – с теми проведём претензионные работы и наложим пени со штрафами. Где-то, если что-то не устранили, сделаем ремонт с банковской гарантией, но таких участков не так много», – заверил начальник управления.

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