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Общество

Росимущество передало земельный участок свыше 18 гектаров Псковскому музею-заповеднику

Псковский музей-заповедник получил право бессрочного пользования земельным участком в деревне Любенск Плюсского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

Земельный участок имеет площадь свыше 18 гектаров. Он необходим для обслуживания объекта культурного наследия Усадьба «Вечаша», в которой в 1894-1905 годах жил и работал русский композитор и педагог Н. А. Римский-Корсаков.

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