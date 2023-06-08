Росимущество передало земельный участок свыше 18 гектаров Псковскому музею-заповеднику

15:46, 08 июня 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник получил право бессрочного пользования земельным участком в деревне Любенск Плюсского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

Земельный участок имеет площадь свыше 18 гектаров. Он необходим для обслуживания объекта культурного наследия Усадьба «Вечаша», в которой в 1894-1905 годах жил и работал русский композитор и педагог Н. А. Римский-Корсаков.